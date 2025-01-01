"Категорично това няма да стане" - така министър-председателят Росен Желязков коментира публикуваните за обществено обсъждане нови правила за производството на домашна ракия и вино.

"Министерство на земеделието и храните отново несъгласувано публикува текстове, които нито са предварително съгласувани, нито е ясно каква е политиката, ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще се облагодетелства", каза още Желязков и съобщи, че още вчера е разпоредил министър на Георги Тахов законопроектът да бъде свален от обществено обсъждане.

"Това е посегателство върху изконен бит на българина и няма да се случи", добави премиерът пред журналисти.

В същото време Министерството на земеделието и храните официално информира, че публикуваният на 15 септември Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. Оттам обаче направиха уточнението, че МЗХ отговаря само за домашното вино, а ракията е в компетенциите на икономическото министерство.

От министерството на Георги Тахов обясняват, че получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

МЗХ ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции. След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

"Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията", уточняват от МЗХ.