Жълт код за обилен снеговалеж е обявен в цялата страна за утре, 25 декември, с изключение на областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Благоевград, Хасково, обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На Коледа ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд.

Жълт код за обилни валежи на Бъдни вечер

Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици.

Максималните температури ще са от минус 4° – плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони. В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите, в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, в районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.