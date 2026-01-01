Правителството започва законодателни промени, които да регулират получаването на празнични бонуси към пенсиите на най-нуждаещите се възрастни хора. Идеята за това беше лансирана в края на миналата година, когато въпросът ще има ли коледни надбавки отново бе поставен на дневен ред, припомня NOVA.

Всяка година около Коледа и Великден в общественото пространство се повдига въпросът дали ще има празнични надбавки и какъв ще бъде техният размер. Според социалния министър в оставка Борислав Гуцанов трябва да се заложи механизъм в Закона за държавния бюджет, чрез който тези надбавки да станат задължителни. Точен размер на сумата няма да бъде фиксиран. Народното събрание ще решава колко да получават най-нуждаещите се, като се отчитат инфлацията и икономическата обстановка.

Какви ще бъдат пенсиите в евро

Разширява се и кръгът от хора, които могат да се възползват – пенсионери, многодетни семейства, самотни майки, както и хора с увреждания. Планирано е тези надбавки да се изплащат през декември и март.

На този фон дойде и първият коментар на финансовия министър в оставка Теменужка Петкова след приемането ни в еврозоната: "Процесът по въвеждане на еврото върви изключително плавно и по план. Така както правителството и всички институции, ангажирани с този процес, бяха заложили в Плана за действие. Винаги, разбира се, има възможност за по-добър вариант или подход, но според мен правителството и всички институции, които работиха по темата, се справиха изключително добре".

Изплащат първите пенсии в евро, очакват се засилени мерки около пощите и банките

Според вицепремиера и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов "хората от градовете, в които има банкови клонове, предпочитат да пътуват до близки населени места, където интересът към обмяната се е увеличил значително". Той подчерта, че заради това се е наложило кабинетът да гласува допълнителни 25 милиона евро като оборотен заем на "Български пощи". "Това не са средства за разходи, а пари, с които да се дозакупят количества евро", обясни Караджов.