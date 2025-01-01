„Подайте оставката на това правителство“. Това заяви Асен Василев в призив към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Той обяви, че ще внесат вот на недоверие за цялостен провал на управлението, ако това не се случи тази седмица.

„Първо искам да благодаря на всички български граждани, които излязоха на мирен протест. На голямото шествие, което се организира, нямаше нито един инцидент. Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки. Опитите да се окървави този протест останаха само пред централата на ДПС. Правителството този път чу протеста и оттегли бюджета, но вече е късно. Чухме хората на протеста, те искат оставка на това правителство“, каза той.

Асен Василев заяви, че ще има още протести, ако не бъдат чути за оставката и вотът на недоверие не мине. "Видяхте какво се случи, когато не чуха гражданите за бюджет. Какво мислите, че се случи, ако не ги чуят за вота на недоверие?"

"Това правителство сме казали, че е вредно за страната. Поискахме водна недоверие още в септември месец. Тогава се направиха наглухи. И си казаха, имаме мнозинство, ще си караме както си знаем, не ни пука. След големия протест миналата седмица, гледахме изпълнение на назад-назад Моме Калино. Бойко даде назад, после явно го подпряха. И пак не се случиха в хората. Видяхме, че след втория протест, най-накрая правителство направи това, което трябваше да направи миналата седмица. Ако не подадат сега оставка и ни накарат да внесем вот на недоверие, ще го внесем следващата седмица. Ако се направят на луди, мисля, че българските граждани много ясно ще им заявят, че не могат да правят цяла една държава на луди. И че България не може да се управлява на пук на българските граждани, заяви още Василев.

Асен Василев отговори на въпрос дали случващото се има нещо общо с евентуален политически проект на президента Румен Радев и дали има диалог между тях:

"Румен Радев е президент. Той има задължение като президент. Ако стане политик, ще го третираме като политически опонент. Мисля, че това достатъчно ясно отговаря на всичките ви въпроси. С президента Ромен Радев аз лично не съм се чувал може би от 2022 година.

Председателят на ПП заяви, че удължен бюджет е абсолютно необходим, за да може държавата да функционира нормално. "Знаете, че всеки път, когато е имал забавене на бюджет, се е приемал отдължителен закон. В този отдължителен закон могат да се заложат, примерно, увеличените майчински и социални плащания. Това няма да създаде проблеми. И съответно, могат да бъдат защитени най-уязвимите социални групи, като след това, след избори, разбира се, ще бъде съставен и нормален бюджет на държавата", каза той.

Василев заяви, че ако успеят да променят макрорамката по начин, който е приемлив за бизнеса и българските граждани, което аз лично смятам, че това правителство абсолютно не е способно да направи, защото ако беше способно, нямаше да стигне до тук. "Има теоретична възможност да се приеме бюджет, има време, може да се работи Коледа, Нова година и т.н. Но, гледайки в какво състояние е управлението, първо, аз лично не очаквам да се случи и второ, не смятам, че това правителство, пак казах, има моралното право да продължи да управлява", подчерта той.

Божидар Божанов заяви, че изтеглянето на бюджета е закъснял политически ход.

"Това правителство, с това мнозинство не може да има нов бюджет, защото той е изцяло пленен от Пеевски. Това, коет видяха всички българските граждани е имнно това", заяви той и уточни, че затова е тяхното искане и присъединяване към искането на протеста.

Еврозоната има пълна подкрепа на нашата коалиция и тя вече ефакт, заяви той във връзка със спекулациите около темата.

Лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов заяви, че няма друг изход освен оставка.

„Миналата седмица в Комисията по вътрешна сигурност пробутаха текстове. В срок от един месец трябва да бъдат избрани шефове на службите. Тези процедури трябва да се спрат, защото вероятно ще се отиде на избори, а се опитват да окомплектоват ръководствата на службите с политически зависими лица, за да ги обслужват. Някой се опитва да пробутва това“, каза той.

Атанасов заяви, че чашата е преляла.

„От друга страна, виждам, че на г-н президента му е тясно в президентството. Нека да реши какво ще прави“, заяви още лидерът на ДСБ.

Ивайло Мирчев заяви, че според него е имало индикации за изработен сценарий за опорочаването на протест.

"На всеки протест има провокатори. Работата на полицията да спира тези провокатори. Това не е първия протест, на който има провокатори. Нормално е да има провокатори. Има различни сили в обществото. Някои са платени, някои се вядат самостоятелно. Това, което обаче не беше направено е, полицията се свърши работите, те бяха оставени на группички и се безчинстват. Можеха да бъдат спрени още на националния стадион, можеха да бъдат взети мерки. А полицията не правеше нищо, защото това беше разпоръждане на вътрешния министър. Който наистина се е превърнал в сламеното макере на Пеевски", заяви той.

На въпрос дали е възможна някаква друга конфигурация и да не отидем на избори, Мирчев заяви: "Не, във рамките на този парламент, всякакво взаимодействие е абсолютно изключено. Това е била позицията ни. Имаше този шанс преди точно година, когато преговарихме за управление, когато поставихме на масата ограничаването на Пейвски и неговото изключване в влиянието му във институциите в България. Тогава не се казваше, че само Пейвски ни е в главата. Сега обаче Пеевски е в главата на стотици хиляди българи."