"Продължаваме промяната" ще участва в предсрочните парламентарни избори в коалиция с "Демократична България" при три ключови условия: запазване на досегашното разпределение на кандидатските листи и секционните комисии, недопускане на изключени партийни членове като кандидати и включване на активни представители на гражданското общество и млади хора от протестите.

Решението беше взето на заседание на Националния съвет на ПП, провело се днес в София. Партията дава мандат на Изпълнителния си съвет да подпише коалиционно споразумение с формациите от ДБ до 31 януари 2026 г.

„Да, България“ влиза в коалиция с ДСБ и ПП за предсрочните избори

В мотивите си Националният съвет посочва, че страната се намира в преломен политически момент преди предстоящите предсрочни избори, и подчертава правото на гражданите свободно да определят бъдещето на България. От партията акцентират и върху необходимостта от демонтиране на корупционния модел на „завладяната държава“ чрез реформа в съдебната власт и последователни антикорупционни политики.

Според ръководството на ПП устойчивото повишаване на благосъстоянието на българските граждани е възможно само чрез конкурентна, иновативна и пазарна икономика. В официална позиция до медиите от партията отбелязват още, че Европейският съюз трябва сам да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана.