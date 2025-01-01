Днес, 9 декември, точно в 9:00 ч. в София Тех Парк стартира петото издание на Powers Summit – независимата платформа за открит диалог между индустрията, гражданския сектор и властта, позната в медиите като „Българският Давос“.

Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността – на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал. През последния месец индустриалните лидери на всички големи организации на бизнеса и индустрията в темите работиха заедно в специални работни групи. Според регламента на Powers Summit те се обединиха около 3 приоритета във всяка тема, които ще бъдат представени днес пред политическите лидери и институциите.

От своя страна политическите представители на парламентарно представените партии и изпълнителната власт във всяка тема, ще кажат какво са “чули” по всеки от изброените приоритети и ще поемат съответните ангажименти от страна на партията или институцията, която представляват.

Какво ще обсъждат лидерите и индустрията на Powers Summit 2025

Отбрана / иновации и киберсигурност Фокус върху реални, работещи модели за придобиване на отбранителни технологии от ЕС – по примера на Естония, Австрия, Дания и други държави. Индустрията настоява за устойчиво индустриално сътрудничество с българските производители, за да може закупуваната техника да се превърне в боеспособност, както и за инвестиции в цялата верига на човешкия капитал – техници, инженери, програмисти, без които иновациите не са възможни.

Енергетика

Участниците ще обсъждат необходимостта от национален списък с критични суровини, ускоряване на стратегическите проекти, развитие на физическата и търговска свързаност в ЕС и по-голяма прозрачност на пазарните механизми, включително данни от европейските системи Пикасо и Маре и използването на батерии в електроенергийната система.

Здравеопазване

Акцент върху превенцията и ранната диагностика на хронични и социално значими заболявания, справяне с демографските предизвикателства и осигуряване на достъп до лечение. Панелът ще постави и въпросите за кадровия недостиг, инвестициите в професионално образование и необходимостта от устойчив модел на финансиране, съпоставим със средните европейски нива.

Образование и конкурентоспособност като национален приоритет. Очаква се дискусия по ключови теми за икономическото развитие: бъдещето на средствата по JEREMIE след 31 декември 2025 г., реформата в пенсионното осигуряване и въвеждането на мултифондове, както и новите модели за финансиране в образованието. Участниците ще търсят решения за привличане на чуждестранни студенти и подобряване на рейтинговата и регулаторна рамка за висшето образование.

Както и всяка година, всички позиции, дискусии и поети ангажименти се представят публично – пред медиите, пред индустриалните лидери и пред обществото. Екипът на събитието е на разположение за координация с медиите при интерес за интервюта с участниците.

Вижте програмата тук: https://www.powersummit.eu/programa.php

Присъствие на медиите

Организаторите напомнят, че форумът ще представи публично всички позиции и ангажименти, а екипът на Powers Summit е на разположение за предоставяне на медийна акредитация и регистрация.