Политици и експерти ще обсъдят въпроси, свързани с отбраната и демокрацията, на форум в София. Това съобщиха организаторите - Центърът за изследване на демокрацията.

В конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ ще участва министър-председателят Росен Желязков, информираха от правителствената пресслужба.

Диалогът за отбрана и демокрация ще събере политици, експерти по сигурността и лидери на гражданското общество, за да адресират стратегическите решения, които ще очертаят следващото десетилетие на Европа, посочиха от Центъра за изследване на демокрацията.

Сред въпросите, които участниците ще обсъдят, са могат ли НАТО и регионални формати като Инициативата „Три морета“ да затворят геостратегическите празнини по източния фланг на Европа, как се разграждат мрежите за завладяване на държавата, защитава ли се гражданското общество и гарантира ли се отчетност на фона на повсеместна корупция и манипулирана информация, добавят организаторите.