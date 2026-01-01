Полицейски служители на Участък – Братя Даскалови откриха голямо количество цигари без разрешително за продажба в два нерегистрирани магазина в старозагорското село Черна гора.

В първия случай, собственост на 66-годишна жена, са открити 420 кутии с акцизен бандерол – общо 8400 къса. Във втория магазин, с продавач 51-годишен мъж, са намерени още 103 кутии цигари от различни марки с акцизен бандерол.

И в двата случая цигарите са предадени доброволно с протокол за предаване. По материалите в РУ – Чирпан са образувани преписки за престъпление.

Полицията напомня, че продажбата на тютюневи изделия без разрешително е престъпление и призовава гражданите да спазват закона.