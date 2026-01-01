Починал е говорителят на правителството на Жан Виденов - Красимир Райдовски, потвърдиха за БГНЕС от семейството.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. През 1976 година е обучаван в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи.

Райдовски наскоро претърпя неуспешна операция от злокачествено образувание на простатата.