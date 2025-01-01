Въведение Богородично е един много голям пример и урок за всички нас как да се грижим за децата, които Господ ни е поверил, защото светите праведни богоотци Йоаким и Анна бяха познали, че това, което могат да дарят на своето чедо, не са имоти и не са материални придобивки. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на днешната си света литургия в столичния храм "Св. св. Кирил и Методий", който се намира на Женския пазар, за празника Въведение Богородично.

„Днешният празник е радостен, изпълнен с благодарност и със светла надежда към Бога, най-напред в сърцата на родителите на малката Мариам, светите праведни богоотци Йоаким и Анна, които действително с голяма радост се сподобиха, когато Господ им дарува чедо, дългоочаквано, дълго време измолено. Сега те изпълняват своят обет да го посветят Нему. Заведоха го в Божия храм да се възпитава в тази вяра, в която те опитно имаха възможността да изпитат колко благ е Господ, тази вяра, която ни води при Бога и ни учи как сред изпитанията да усвоим и да пребъдваме в упование Бога, в молитва, в търпение, в постоянство и каква велика е наградата за търпението на вярата", разказа патриарх Даниил.

21 ноември – Денят на християнското семейство

Той допълни, че „светите праведни богоотци Йоаким и Анна са имали възможността да изпитат силата Божия, да изпитат колко велик е дарът Божий, и че от Бога няма да остане празна нито една дума, тъй както Господ им бе обещал в напреднала възраст, не по човешкото естество, но той направи утробата на света Анна плодоносна и дарува чедо, което донесе радост за целият свят, защото чрез малката Мариам, чрез чистата девица Мариам се роди Спасителят на света."

„Ние се раждаме, идваме на този свят без въобще да ни е имало. В утробата на нашите родители плодът първоначално е безформен, безвиден, не може да се определи какво ще се развие, какво ще стане от този плод. Ето, детето се ражда, живее, има голямо значение какво ще научи, какво ще пази в съкровището на своето сърце, какво ще пази в ума си, в душата си, към какво ще се стреми", обясни българският патриарх.

Той каза, че „много често се случва така, че ние се радваме на вещите повече, отколкото на това велико чудо, това което Господ ни е дал, душа пригодена за безсмъртие."

„Често приравняваме този великий Божий дар, човешката личност, ние я принизяваме до нивото на вещите. Много семейства се стремят да дадат на децата си такова образование, което ще им позволи да придобиват множество вещи. Вещите владеят човека, а безсмъртната душа не се храни с всичко това. Безсмъртната душа залинява и Божият образ в нея се поврежда, когато ние, този Божествен съсъд на душата и тялото, който Господ ни е дарувал, го пренебрегнем и останем с доволството от това да се ползваме с материалните - земните придобивки", каза още патриарх Даниил и посочи, че „не така са гледали на живота светите праведни богоотци Йоаким и Анна. Тяхната радост не е била във вещите, в имуществото, в земните радости. Тяхната радост е била в Бога."

„Днешният празник е един много голям урок за всички нас, за всички родители най-напред. Родителите непременно следва да дарят на своите деца вярата в Бога, да ги научат на вяра, да ги отвеждат в Божия храм, да се учат на молитва, да се учат на покаяние, да се учат как да се очиства сърцето от страхове, от недоверие, от завист, от омраза, от злоба, да се очисти този божествен съсъд, който Господ ни е давал, да се очисти от всичката тази кал чернилка, страсти, които тормозят душата, които я обезобразяват, които я принизяват до нивото на бездушните предмети и да разцъфти в нея действително Божият образ", обясни Софийският митрополит.

В края на своето обръщение към миряните патриарх Даниил отправи апел: „Нека се молим усърдно за тази инициатива, която поде Министерството на образованието да включи в редовната програма на училищата предмета „Добродетели и религии“, един профил от който е „Религия и православие“, за да могат нашите деца да не стоят безучастни, да стоят непросветени, да останат играчка в ръцете на стихиите, на тези страсти, които ги отдалечават от Бога. И да може, действително, да дойде едно поколение, едно преобразено поколение, едно преобразено общество, такова каквото е било нашето общество преди стотина години."

„Нека нашите деца да раснат така, че когато стигнат такава възраст, когато вече човешките сили са оскотели и се изчерпват, сърцата им да са изпълнени с велика благодарност към Бога, с велика преданост към Бога, с велика любов към Бога и човеците", каза в обобщение патриарх Даниил.