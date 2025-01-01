Народното събрание публикува неоправданите отсъствия на депутатите от пленарни заседания и от комисии през ноември на своята интернет страница.
Правилник на Народното събрание
Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. Депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни заседания или заседания на комисии, гласи правилникът.
Депутатите имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание и нямат право на неплатен отпуск.
Възнаграждения и удръжки
Според правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.
При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. При неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за съответния месец се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение. Когато поради липса на кворум заседанието не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.
Таблица с неоправдани отсъствия на народни представители – ноември 2025
|Дата
|Народен представител
|Вид отсъствие
|28/11/2025
|Ивелин Людмилов Михайлов
|Отсъствие от пленарна зала
|28/11/2025
|Стилиана Иванова Бобчева
|Отсъствие от пленарна зала
|28/11/2025
|Лариса Борисова Савова
|Отсъствие от пленарна зала
|28/11/2025
|Людмила Николаева Илиева
|Отсъствие от пленарна зала
|28/11/2025
|Димитър Иванов Аврамов
|Отсъствие от пленарна зала
|27/11/2025
|Ивелин Людмилов Михайлов
|Отсъствие от заседание на Комисия по външна политика
|27/11/2025
|Юлиана Младенова Матеева
|Отсъствие от пленарна зала
|21/11/2025
|Делян Славчев Пеевски
|Отсъствие от пленарна зала
|20/11/2025
|Ивелин Людмилов Михайлов
|Отсъствие от заседание на Комисия по външна политика
|19/11/2025
|Ивелин Людмилов Михайлов
|Отсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
|18/11/2025
|Цончо Томов Ганев
|Отсъствие от заседание на Комисия по бюджет и финанси
|14/11/2025
|Иван Богомилов Петков
|Отсъствие от пленарна зала
|13/11/2025
|Стилиана Иванова Бобчева
|Отсъствие от заседание на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
|13/11/2025
|Делян Славчев Пеевски
|Отсъствие от пленарна зала
|12/11/2025
|Ивелин Людмилов Михайлов
|Отсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
|12/11/2025
|Делян Славчев Пеевски
|Отсъствие от пленарна зала
|12/11/2025
|Рамадан Байрам Аталай
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|12/11/2025
|Ремзи Дурмуш Осман
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|12/11/2025
|Даниела Руменова Райчева
|Отсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
|12/11/2025
|Йордан Христов Тодоров
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|11/11/2025
|Стилиана Иванова Бобчева
|Отсъствие от заседание на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
|07/11/2025
|Васил Стефанов Стефанов
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Даниел Станиславов Проданов
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Рамадан Байрам Аталай
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Ремзи Дурмуш Осман
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Искра Михайлова Михайлова
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Йордан Христов Тодоров
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Ивайло Николаев Мирчев
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|07/11/2025
|Красимир Цветков Манов
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|06/11/2025
|Йордан Христов Тодоров
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|06/11/2025
|Ивайло Николаев Мирчев
|Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
|06/11/2025
|Бранимир Николаев Балачев
|Отсъствие от пленарна зала