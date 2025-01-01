/ БГНЕС

Народното събрание публикува неоправданите отсъствия на депутатите от пленарни заседания и от комисии през ноември на своята интернет страница.

Правилник на Народното събрание

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. Депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни заседания или заседания на комисии, гласи правилникът.

Депутатите имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание и нямат право на неплатен отпуск.

Възнаграждения и удръжки

Според правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. При неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за съответния месец се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение. Когато поради липса на кворум заседанието не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.

Таблица с неоправдани отсъствия на народни представители – ноември 2025

Дата Народен представител Вид отсъствие
28/11/2025 Ивелин Людмилов Михайлов Отсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Стилиана Иванова Бобчева Отсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Лариса Борисова Савова Отсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Людмила Николаева Илиева Отсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Димитър Иванов Аврамов Отсъствие от пленарна зала
27/11/2025 Ивелин Людмилов Михайлов Отсъствие от заседание на Комисия по външна политика
27/11/2025 Юлиана Младенова Матеева Отсъствие от пленарна зала
21/11/2025 Делян Славчев Пеевски Отсъствие от пленарна зала
20/11/2025 Ивелин Людмилов Михайлов Отсъствие от заседание на Комисия по външна политика
19/11/2025 Ивелин Людмилов Михайлов Отсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/11/2025 Цончо Томов Ганев Отсъствие от заседание на Комисия по бюджет и финанси
14/11/2025 Иван Богомилов Петков Отсъствие от пленарна зала
13/11/2025 Стилиана Иванова Бобчева Отсъствие от заседание на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
13/11/2025 Делян Славчев Пеевски Отсъствие от пленарна зала
12/11/2025 Ивелин Людмилов Михайлов Отсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/11/2025 Делян Славчев Пеевски Отсъствие от пленарна зала
12/11/2025 Рамадан Байрам Аталай Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
12/11/2025 Ремзи Дурмуш Осман Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
12/11/2025 Даниела Руменова Райчева Отсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/11/2025 Йордан Христов Тодоров Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
11/11/2025 Стилиана Иванова Бобчева Отсъствие от заседание на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
07/11/2025 Васил Стефанов Стефанов Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Красимира Петкова Нинова-Катинчарова Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Даниел Станиславов Проданов Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Рамадан Байрам Аталай Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Ремзи Дурмуш Осман Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Искра Михайлова Михайлова Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Йордан Христов Тодоров Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Ивайло Николаев Мирчев Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Красимир Цветков Манов Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
06/11/2025 Йордан Христов Тодоров Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
06/11/2025 Ивайло Николаев Мирчев Отсъствие от заседание на Комисия по енергетика
06/11/2025 Бранимир Николаев Балачев Отсъствие от пленарна зала
