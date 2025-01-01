Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. с 12 гласа "за", 8 "против" и без въздържали се.

Предвидените разходи за Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за догодина са в размер на 13 096 600 евро, като от тях за персонал са 11 470 200 евро. Изготвения проект на бюджет е съобразен с предложението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията в хода на бюджетната процедура, обясни Ралица Радкова, държавен експерт в дирекция "Държавни разходи" на Министерството на финансите. Тя допълни, че по този начин се осигуряват условия за изпълняване на функциите и задачите на КПК.

Предвидените разходи за Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) са в размер на 8 634 900 евро, от които за персонал са 7 082 900 евро, посочи още Радкова.

По време на дебата от "Възраждане" и "Продължаваме промяната" поставиха въпроса защо се налага предвиденото увеличение с над 50% на възнагражденията в Комисията за противодействие на корупцията.

"Възраждане“ няма да подкрепи бюджета, впечатление прави ръстът на разходите за заплати в КПК, заяви Георги Хрисимиров. През март при гласуването на бюджета за тази година имаше увеличение на заплатите от 65%, и от близо 9 млн. лв. стана на около 14 750 000 лева. В момента се предлага разходите за възнаграждения в КПК да нараснат с 52% или малко над 22 млн. лв., посочи депутатът. Той попита дали комисията предвижда да разкрие нови щатни бройки, какво обосновава допълнителни 52% увеличение на средствата за заплати. От "Възраждане“ се учудват и защо, при положение, че има предложение да се закрие КПК, е заложено такова увеличение на възнагражденията. Искаме информация за работата на КПК и на КОНПИ. Няма такова увеличение на разходи за заплати в целия бюджет, изтъкна Хрисимиров. В КЕВР увеличението за заплати е 18,6%, НСИ – 6,75%, ДАНС е 8,6%, посочи депутатът.

Мирослава Жекова, началник отдел "Бюджет и счетоводство“ в КПК, обясни, че това е свързано с няколко фактора – нов размер на минималната работна заплата за страната, предвиденото увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии“, промяна на максималния осигурителен доход, индексация с 5% на разходите на персонал за членове на КПК, за служителите по трудови отношения и тези по служебни правоотношения, както и допълнителни разходи във връзка с допълнителни функции на служителите със статут по закона за ДАНС.

Лена Бориславова (ПП-ДБ) отбеляза, че минимални заплати в КОНПИ и КПК едва ли има. Да кажем 5% индексация, 10% увеличение на данъците – откъде идват останалите 35% увеличение, какво толкова ще вършат служителите на КПК по новия закон за ДАНС, коментира тя. Може би е отплата за добре свършена работа, предположи Бориславова. Според промените в ДАНС колко точно ще бъдат натоварени вашите колеги, че да се обоснове ръст от 52% за догодина, попита депутатът.

Въведена беше функция по разследване на КПК,, това наложи промяна на бюджета, казаи Пламен Йоцов, член на КПК и на КОНПИ.

Два въпроса постави Хюсни Адем от "Алианс за права и свободи“ – колко е бил персоналът т.г., колко ще е 2026 г., колко е била средната работна заплата в КПК и колко ще стане.

Йоцов отговори, че тази информация е класифицирана и може да се получи по подходящия законов начин.

Лена Бориславова коментира, че подкрепата за бюджета зависи и от отговора на въпроса каква ще е съдбата на КПК и на КОНПИ, защото веднъж вече държавата ни е с намалено плащане по ПВУ заради липсата на активност на управляващото мнозинство за провеждане на смислена процедура за смяна на ръководството на комисията, след това лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски е заявил, че антикорупционната комисия трябва да бъде закрита. Какъв е смисълът да гласуваме бюджет, който е с тригодишна прогноза, с над 50% увеличение, ако тази комисия няма да я има след няколко месеца, попита Бориславова.

Председателят на парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията Мая Димитрова ("БСП – Обединена левица“) отговори, че за съдбата на КПК могат да кажат депутатите с техните решения. Дали трябва да гласуваме бюджет на тези две комисии – това е част от общия бюджет, ако комисията бъде закрита по решение на НС, има възможност за актуализация, посочи тя.

Йордан Тодоров от "Възраждане“ поиска информация колко са образуваните досъдебни производства за корупция, след извършени проверки на КПК, колко съдебни решения са взети и колко са били отменени. Същите въпроси има и към КОНПИ. Ако имахме отговори, щяхме да знаем каква точно работа са свършили двете комисии, отбеляза Тодоров. Колегата му Емил Янков попита дали в исканото увеличение влизат и парите за обезщетения за служителите, навършили пенсионна възраст, има ли незаети бройки. Той предложи и да се отложи гласуването на бюджета днес, докато тези данни не станат ясни. Подкрепиха го осем депутати, 12 бяха против.

Знаете ли поне кой ви подхвърли това искане за увеличение, включи се в дебата Кирил Веселински, председател на парламентарната група "Морал, единство, чест“ (МЕЧ). Той заяви, че ще гласува против искания бюджет. Искате увеличение над 50% за мълчание, за прикриване на корупцията в държавата на фона, че няма по 100-150 лв. за коледни добавки за българските пенсионери, коментира Веселински.