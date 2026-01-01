Органите на властта могат да се похвалят с факта, че България е сред седемте държави, заедно с Белгия, Дания, Литва, Малта, Полша и Словения, които са на път да изпълнят стратегическата цел на ЕС за намаляване на жертвите на пътя с 50% до 2030 г.

И няма да излъжат. Но единствената причини, заради което това е истина, е фактът, че тръгваме от най-високите нива. България, наред с Румъния и Гърция, е страната с най-висока смъртност по пътищата на ЕС.

Разсъжденията могат да вървят в посока на разходите, свързани с пътните произшествия в ЕС, което се оценяват на 2% от БВП годишно. Още повече мога да се разсъждава, че за тази драматична обстановка по пътищата ни основна вина има съдебната система, макар това да е извън нашите компетенции. С такива обаче разполагаме, стане ли дума за автопарк, чиято средна възраст около 20 години го поставя сред основните фактори за многото трагични инциденти по пътищата ни.

На този фон целта на Европейския съюз до 2050 г. по пътищата на страните-членки да няма смъртни случаи звучи нереалистично, най-меко казано.

Съвсем реалистични са нагледните демонстрации, изпълнени на безопасната среда на писта „Дракон“, с които Влади Кулев ще ни запознае, когато става дума за спиране в критична ситуация. Наш „лектор“ е човек, чийто живот и кариера е посветен на безопасното шофиране. Той е единственият сертифициран инструктор за безопасно шофиране от немските брандове с централни офиси в Мюнхен, Щутгарт и Цуфенхаузен.

С негова помощ продължаваме нашата социална кампания за отговорност на пътя, зад която застава най-голямата онлайн медийна група в България, Нет Инфо.

Най-честата грешка, която възниква в случай на критична ситуация на пътя, свързана със спиране и избягване на препятствие, е свързана с паниката. Тя е причина хората да се фокусират единствено върху препятствието, което се появява изведнъж на пътя. Малцина са тези, които запазват самообладание да погледнат в страни и в същото време да направят избягваща маневра, за да не блъснат препятствието.

В студиото ще разговаряме за някои неудобни истини с Нинела Върбанова от сдружение „Ангели на пътя“. Статистиката, която тя ще изкара, е стряскаща: за последните почти 30 години по пътищата в България са убити над 20 000 души и поне 220 000 са сериозно пострадалите. От разговора ни става ясно коя е и най-голямата лъжа, свързана с Войната по пътищата.

