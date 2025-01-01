Ако сте имали валидна карта за градския транспорт в София по време на стачните им действия между 14 и 19 май тази година, получавате 6 допълнителни дни след изтичането на срока на вашия превозен документ. Това съобщават от „Ние, потребителите“ в страницата им в социалните мрежи.

Това е станало възможно след изпращане на писмо до Центъра за градска мобилност, а Столичният общински съвет е приел решение за компенсиране на всички засегнати клиенти, уточняват от онлайн платформата.

"Важно е да знаете: активацията на допълнителните дни не става автоматично. След като изтече периодът на валидност на вашия документ, дните за компенсация се добавят, само когато валидирате картата в превозно средство. Така може да изберете датата, от която да започнат да текат тези дни", посочват от "Ние, потребителите" и допълват, че дните за компенсация ще са на разположение за активация само до края на юни догодина.

"Не изпускайте тези допълнителни дни – те са право, отвоювано за вас", призовават те.