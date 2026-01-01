Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

Моторът, освен свободата и адреналина, е умения и отговорност към себе си, но и към останалите участници в движението на четири колела, които често гледат на мотористите с пренебрежение и като заплаха. Многото рискове в града са причината близо 75% от инцидентите на две колела да стават именно в градската среда, затова третият епизод на кампанията за пътна безопасност „Отговорни на пътя“ насочваме към мотористите.

В България шофьорите зад волана нямат културата и навика да се съобразяват с моторите, както това се случва в страните с топъл климат и излаз на море, където двуколесните са неизменна част от градския уличен пейзаж. Но всички имат право да са на пътя, затова по-честото поглеждане в страничните огледала е навик и умение, което е от ключово значение за безопасното шофиране.

За да бъдат видими в тези огледала, мотористите често могат да останат в сляпото петно на автомобилистите, затова е нужно да се спазва безопасна дистанция, колкото и клиширано да звучи това. Много е важно как мотористът се позиционира в лентата на движение, по-добре е да не е точно зад кола, а по-скоро към една от маркировките, така че моторът да не попада в сляпата точка на движещ се пред него автомобил.

Контактът на мотора с пътя се случва на две колела и контактна площ, която е плашещо малка. Затова гумите са от изключително важно значение за безопасността на мотористите, които е препоръчително да сменят гумите много по-често отколкото това се прави с колата.

Разбира се опасностите на пътя са много, спецификите за управление на мотор също, затова ние се обръщаме към хора с опит, какъвто е Николай Иванов от Motoplex Sofia. Той е на мнение, че „във всяка група от хора има извадка от тях, които не се съобразяват нито с пътна обстановка, нито със законите за движение по пътищата“, без това да означава, че всички мотористи трябва да бъдат поставяне под общ знаменател.

Ники отправи и съвет-апел към мото обществото: „Да върнем една идея газта и най-вече да не очакваме някой друг да ни пази, а да пазим сами себе си“.

Преди въобще да се стигне до разговор за мотора, първото нещо, което един бъдещ мотоциклетист трябва да направи, е да избере най-добрата за него екипировка, защото тя му е единствената защита при евентуално падане. Ники споделя, че „екипировката е разликата при един ежедневен лек инцидент в града да станем, да се изтупаме и да продължим с това да претърпим тежък инцидент.“

По българското законодателство каската е единственото задължително за мотоциклетистите, но тя далеч не е достатъчна.

Лошото време на 28 март попречи да се състои грандиозното откриване на мото сезона в София, но дъждът не спря най-отявлените фенове на мотора да се съберат за големия паркинг на топлоцентралата на езерото „Панчарево“, където отидохме и ние, за да разберем от първа ръка има ли промяна в отношението на автомобилистите към колегите си на две колела, като все още има хора, които използват презрителното „донори“ по адрес на мотористите.

Разговаряхме с Николай Калайков, основател на клуб „Баджанаците“. Той смята, че „тук отношението към мотористите не е много добро, има едно неглижиране, притискане и т.н. Все пак трябва да призная, че в последните години виждам светлина в тунела в това отношение, но все още има какво да се подобрява.“

Нинела Върбанова от „Ангели на пътя“ споделя, че през последните две години има над 10 случая в организацията на млади мотористи, загинали след отнемане на предимство от автомобил.

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователен брокер Trusti.bg, Български Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

