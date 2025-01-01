Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) продължава поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Нови над 10 млн. лева (10 048 342 лева) са изплатени на 684 земеделски стопани, съобщиха от Фонда. Бюджетът по помощта е 32 млн. лева.

ДФЗ започна плащанията по схемата на 22 август 2025 г., като подпомагане в размер на 3 221 309 лева получиха 254 земеделски стопани. Така общо до момента по държавната помощ за компенсиране на щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии са изплатени 13 269 651 лева на 938 овощари.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 процента от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши до 5535 лв./ха; за вишни до 5442 лв./ха; за кайсии до 6385 лв./ха.

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100 процента пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните.

По-рано производители на череши от Кюстендилско сигнализираха, че са ощетени от компенсациите за измръзналите площи.