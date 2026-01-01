Осем души са задържани през празничните и почивни дни в Софийска област, като срещу тях са образувани бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и други нарушения.

На 9 април, около 21.17 ч., в село Горна Василица е спрян за проверка лек автомобил „Фиат“, управляван от местен жител. Дрегерът отчел 1.74 промила алкохол. На 10 април са установени два случая. Около 19.30 ч. в района на Костинброд водач от село Марково е шофирал „Фолксваген“ с 2.15 промила. По-късно, около 22.17 ч. в Самоков, жител на Пазарджик е засечен да управлява кола с 2.22 промила.

На 11 април, около 15.35 часа в село Трудовец, неправоспособен водач от село Глогово е спрян с автомобил „Фолксваген“, като при проверката са отчетени 3.07 промила алкохол. На 12 април, около 1.30 ч., в Момин проход е проверен водач на „УАЗ“, при когото са установени 2.11 промила алкохол.

На 13 април са регистрирани два случая. Около 0.15 ч. в село Голяма Раковица водач на „Опел“ е засечен с 1.84 промила, а около 18:00 ч. в района на Нови Искър друг шофьор на „Опел“ е управлявал с 1.26 промила.

Всички нарушители са задържани за срок до 24 часа, като срещу тях са започнати бързи производства.