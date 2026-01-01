Мъж под домашен арест е задържан в Ихтиман, след като заплашил с убийство дъщеря си, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 16.40 ч. на 11 април от жителка на града, която съобщила, че баща ѝ е отправил заплахи за живота ѝ.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които установили, че мъжът изтърпява мярка за неотклонение „домашен арест“.

След уведомяване на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за отправена закана за убийство.