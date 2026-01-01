Български товарен камион се запали по време на движение на магистрала „Егнатия Одос“ в Северна Гърция, в района край Кавала.

По информация на местни гръцки медии, огънят е избухнал внезапно, след като от ремаркето започнал да излиза дим. Шофьорът е реагирал бързо, като е отбил встрани от пътя и е напуснал превозното средство навреме. При инцидента няма пострадали.

На място са пристигнали екипи на пожарната, които са овладели пламъците. Поради инцидента движението по магистралата временно е било затруднено.

Предварителните данни сочат, че най-вероятната причина за пожара е техническа неизправност.