Митническите служители на ТД Митница София задържаха 217 комплекта бижута със знаци на четири търговски марки в пратка от Казахстан.

Агенция "Митници"

На 7 април митническите служители селектират за проверка колет с тегло 18 килограма, изпратен от Казахстан до българско дружество. Стоката е декларирана като „бижутерийна имитация от медна сплав, покрита с родий и злато“. Митничарите са извършили пълна проверка и са установили 217 комплекта бижута, съдържащи различни комбинации на гривни, обеци, колиета, пръстени и висулки. Бижутерийните изделия са щамповани с логото на четири луксозни търговски марки за бижута и висок клас аксесоари.

Притежателите на съответните марки ще бъдат уведомени за случая.