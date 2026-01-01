Мъж е задържан за домашно насилие в Етрополе, след като е нападнал и пребил съпругата си в нетрезво състояние, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 21.25 ч. на 10 април. По първоначална информация мъжът е упражнил физическо насилие над жената в семейното им жилище. На място незабавно са изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ. Установено е, че пострадалата е била удряна в гърдите.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление.