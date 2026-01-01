Филипинското правителство обмисля целенасочени мерки в подкрепа на хората със среден месечен доход, които усещат натиска от поскъпването на горивата и основните стоки, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Сред обсъжданите варианти е и евентуално разширяване на отстъпките за гориво, така че те да обхванат и шофьорите на превозни средства.

По време на брифинг в президентството заместник-министърът на финансите Карло Адриано заяви, че предложенията в полза на населението със средни доходи се разглеждат в рамките на Комитета UPLIFT (Единен пакет за подкрепа на поминъка, индустрията, храните и транспорта), оглавяван от президента Фердинанд Маркос-младши.

"В рамките на UPLIFT се обсъжда как да се помогне не само на най-уязвимите, но и на хората със средни доходи", посочи той.

Комитетът UPLIFT, създаден миналия месец, координира действията на правителството в отговор на продължаващата енергийна криза, предизвикана от геополитическото напрежение в Близкия изток. Неговата задача е да стабилизира цените на горивата и храните, да подкрепя ключови сектори като земеделските производители, рибарите и транспортните работници, както и да защитава потребителите чрез целеви субсидии и други мерки.

Адриано допълни, че не се изключва и възможността настоящите отстъпки за гориво, които се предоставят на обществения транспорт, да бъдат разширени и за шофьорите на коли и мотоциклети.

Миналата седмица президентът Маркос-младши обяви, че правителството ще отпусне субсидия от 10 филипински песо (0,15 евро) на литър гориво за обществения транспорт за период до три месеца. Програмата ще стартира първоначално в столичния район Манила, след което ще бъде разширена и към други основни пътища.

Субсидията ще се прилага чрез лицензирани бензиностанции, които ще бъдат наблюдавани от министерството на енергетиката, за да се предотвратят злоупотреби.