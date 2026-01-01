Полицаи откриха 660 кг канабис в района с. Голема фуча, община Бобов дол, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

След получена оперативна информация на 11 април за изхвърлено голямо количество канабис на импровизирано сметище в гориста местност на територията на община Бобов дол, служители на Районното управление са предприели незабавни действия. В землището на с. Голема Фуча полицаите открили 53 полиетиленови чувала, съдържащи стъбла с листа и съцветия на канабис, като видът е установен с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление - Бобов дол. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

На 1 април от Областна дирекция на МВР - Кюстендил съобщиха, че при операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, в бивша сграда на мини "Бобов дол", която понастоящем е собственост на фирма, криминалисти са открили оранжерия за отглеждане на канабисови растения. Тя била оборудвана с вентилационна система, видеонаблюдение, голямо количество почва, торове, инструменти, лампи и др. При извършените процесуални действия е установено, че в имота има дори спални помещения и удобства за „заетите лица“.