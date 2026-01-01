Временна организация на движението е въведена на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна - София, на около 300 метра преди пътния възел за Шумен. Екипи на „Пътна полиция“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ регулират трафика, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Жена, управлявала лек автомобил с варненска регистрация, се е движела в ускорителната лента на магистралата. Тя е спряла рязко, а движещите се зад нея водачи на два тежкотоварни автомобила не са успели да реагират навреме.

Жената е откарана в болница за преглед и е в съзнание.