След обиколка по света оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завърна в родния си град по повод 150-годишнината от Априлското въстание.

То ще остане в Панагюрище цял месец. Оригиналът на Панагюрското златно съкровище е изложено в специалната зала на Историческия музей в града, изградена преди 14 години. През останалото време в нея е експонирано копие на съкровището, предава NOVA .

Върху деветте съда, които са изработени от 24-каратово злато, е изобразена почти цялата гръцка митология. Оригиналът на съкровището ще остане в родния си град до 18 май.

В продължение на три дни изследователи на Априлското въстание, ще представят своите научни открития, свързани с подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание.

Петя Мануилова, уредник в Исторически музей сподели, че съкровището е шедьовър на тракийското изкуство на древните ювелири и до ден днешен майсторите златари се затрудняват да възпроизведат формите и причудливите му орнаменти.

„То се състои от 9 златни съда, малко над 6 килограма тежи и естествено е правено на ръка, 4-3 век преди Христа. Откакто се завърна в нашия град има доста туристопоток. Това за панагюрци е двоен празник, защото отбелязваме и 150 години от Априлското въстание”, каза още Мануилова.