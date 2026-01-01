Бургас продължава да е сред областите с най-много сигнали за търговия с гласове в хода на предизборната кампания. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията, на който бе съобщено, че две лица са привлечени като обвиняеми за престъпление срещу политическите права на гражданите, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Разследването се води от Районна прокуратура - Бургас, териториално отделение Карнобат. Обвиненията са по чл. 167 от НК, като законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 10 000 лева. На двамата обвиняеми е наложена мярка „домашен арест".

По данни на разследващите става въпрос за схема за купуване на гласове срещу около 50 евро за вот в полза на конкретна политическа партия. До момента са установени шестима свидетели, които са потвърдили първоначалната информация. Те вече са разпитани пред съдия.

Разкриха схема за купуване на гласове в Стара Загора, задържана е жена

Специализираната полицейска операция е проведена на 8 април от служители на РУ – Карнобат и ОДМВР – Бургас. Към момента не са открити списъци или парични средства по случая, а разследването е в начален етап.

От началото на кампанията в област Бургас са постъпили 261 сигнала за нарушения на изборните права. По тях са образувани 218 преписки и 43 досъдебни производства. Задържани са 55 лица, иззети са близо 105 хил. евро, а съставените протоколи за предупреждение са над 300.

От полицията подчертаха, че се отчита ръст на сигналите от граждани, като това е резултат от по-добро взаимодействие между институциите и обществото. Работата по всички случаи продължава с пълен интензитет до изборния ден на 19 април.