За осем седмици управление хората разпознаха един по-различен стил на управление – открит и диалогичен. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на представянето в Министерския съвет на структуриран аналитичен доклад, изготвен въз основа на анкетно проучване, проведено с федерациите през първата седмица на март. Докладът, който ще представи съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов, обобщава техните отговори, предложения, идеи и решения, споделени в рамките на проучването.

Гюров каза пред представителите на спортните федерации, че спортистите са героите на нашето време, така, както на времето са били генералите, сега успехите се изковават на спортния терен.

Премиерът посочи, че преди близо осем седмици се е наел с една непосилна на пръв поглед задача – осигуряването на честни избори, така че хората да имат усещането, че техният глас има значение. По думите на Гюров това е изглеждало трудна задача, особено за правителство, което не разполага с обичайните инструменти за една власт – няма парламентарна и медийна подкрепа, няма опора в съдебната власт, което е направило задачата доста тежка. Ние като един типичен отбор, малко като опълченци, наивно и романтично повярвахме, че можем да направим нещо и сега осем седмици по-късно сме пред прага на следващите избори, каза премиерът.

Според Гюров хората са разпознали в служебното правителство един по-различен стил на управление – открит и диалогичен, в който решенията не се налагат, а се изграждат съвместно. Изборите в неделя ще дойдат, хората ще решат как ще се продължи оттук нататък и какво ще остане, посочи служебният премиер.

Той каза, че правителството иска да направи това, което е възможно за това спортът да стане една силна опора на българското общество. Гюров каза, че спортът му е дал много, изградил го е като личност и най-вече го е научил никога да не се предава. Тръгвайки от малкото провинциално градче, през крайния квартал на областния град, през университета, сега съм тук в Министерския съвет и до мен имам хора, извървели подобен път като Димитър Бербатов, каза служебният премиер. Спортът дава шанс на хората, дава им посока и обединява, отбеляза той

Той каза, че е видял кои са хората, които могат да помогнат на българския спорт, като Димитър Бербатов и неговата фондация например, и вече постига резултати, като подпомага млади талантливи хора. Димитър Илиев вече беше министър на спорта и има сериозна работа в тази посока, посочи Гюров. Той каза, че е взел решение да покани и двамата в своя екип, като е предоставил подкрепа за решенията, които помагат за развитието на масовия и професионалния спорт. Гюров изрази надежда спортните федерации да припознаят свършеното дотук и каузата и да запазят същата посока на развитие със следващите, които ще дойдат в управлението.

Спортът да бъде приоритет независимо кой управлява - за това призова служебният министър на спорта Димитър Илиев на срещата в Министерския съвет.

Според Илиев спортът трябва да бъде основен приоритет на държавата, независимо кой управлява. Спортът калява и гради хора с гръбнаци, които не се огъват, които знаят какво е дисциплина и лишения, които знаят какво е да се трудиш и как се постигат резултати. Спортът допринася за психичното и физическото здраве, той носи само позитиви в тези тежки времена, каза спортният министър. Той подчерта, че децата са изправени на всяка крачка пред предизвикателства като най-различни зависимости и, по думите на министъра, именно спортът може да бъде превенция.

Димитър Илиев благодари на спортните федерации, че всекидневно се грижат за спорта, за децата, които да спортуват, на спортните клубове, които не спират да работят.