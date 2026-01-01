Този следобед в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще започне да се увеличава. На места в котловините и низините през по-голямата част от деня ще остане мъгливо. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България и на север от планините - умерен от юг-югозапад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, значително по-ниски в районите с трайна мъгла, в София – около 1°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта обаче облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде почти тихо, в Източна България и на север от планините с умерен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, в София – около 2°. Утре (29 януари, четвъртък) времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. Синоптиците обявяват оранжев и жълт код за значителни валежи в част от страната. Оранжев код за опасно време е в сила за областите Бургас, Ямбол, Хасково ,Кърджали, Смолян и част от Благоевград. Жълт код за потенциално опасно време е в сила за Варна, Шумен, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, София област и Кюстендил.

В Северозападна България ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В петък (30 януари) ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен северозападен, по-късно през деня – североизточен вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° до 5°, максималните – между 3° до 8°, на места в Източна България до 10°-12°. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.