Четири дни след края на изборния ден Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви избирателната активност на 19 април.

На изборите за 52-ото Народно събрание са гласували 3 360 330 души, което прави активността 51.11%.

Действителните гласове за „Прогресивна България“ са 1 444 920, за ГЕРБ-СДС - 433 755, за „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) - 408 846, за „Движение за права и свободи“ (ДПС) са 230 693, за „Възраждане“ – 137 940.

Най-ниска е избирателната активност в Кърджали – 29,53%, а най-висока в 23 МИР в София - 59,47%. Избирателната активност по области може да видите тук.

За сравнение – на последните парламентарни избори избирателната активност беше 38,94%.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.

Броят на сгрешените протоколи не е бил толкова голям – с около 100 по-малко от предходните избори. В процентно отношение грешките са с около 50% по-малко. Това съобщи зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева пред NOVA.

„При анализа на несъответствията, аз обработих един протокол, в който самата секционна избирателна комисия беше извършила 38 поправки, преди изобщо да го предаде в районната избирателна комисия”, обясни Матева.

„Извън страната протоколите бяха без грешки, много чисти, много добре попълнени”, допълни още тя.

Общо 69 222 са недействителни гласове от хартиени бюлетини на изборите на 19 април за народни представители, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини са 1 788 630, а от машинно гласуване – 1 571 588. Действителните гласове са 3 290 889. Прагът за влизане в парламента – 4% от действителните гласове, получени от гласуването в страната и в чужбина, (без гласовете „Не подкрепям никого“), е 129 606,24 гласа.

Действителните гласове с отбелязан глас в квадратчето „Не подкрепям никого“ са 50 733.