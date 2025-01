Българските власти са обвинени, че са пренебрегнали спешните повиквания и са възпрепятствали усилията за спасяване на трима египетски тийнейджъри, които по-късно са починали при минусови температури близо до българо-турската граница в края на декември, пише The Guardian, като се позовава на доклад на неправителствената организация No Name Kitchen (NNK). Това предаде агенция "Фокус".

"Досието с доказателства", съставено от две хуманитарни организации и видяно от британския вестник, съдържа снимки, свидетелски показания и геолокационни данни, за които се твърди, че показват неуспеха на властите да спасят момчетата, които се обадили за помощ, докато се борели със студа в горите около Бургас.

Организациите No Name Kitchen (NNK) и Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) твърдят, че докладът им "Замръзени животи" разкрива "по-широка картина на жестокостта срещу мигрантите по границите на Европа".

"Границата на България с Турция е често срещан пункт за преминаване на хора, които се надяват да поискат убежище в Европа, но през последните години има добре документирани нарушения на правата на човека, включително твърдения за незаконно изтласкване на търсещите убежище към Турция", пише вестникът.

В сутрешните часове на 27 декември NNK и CRB са били предупредени за подадени обаждания на гореща линия за спешни случаи, създадена от група благотворителни организации. В обажданията се говори за трима тийнейджъри, "изложени на непосредствен риск от смърт", изпращат се и GPS координати.

"След това активистите се обаждат многократно на официалния номер за спешни случаи 112 и се опитват да се свържат със самите момчета", отбелязва вестникът.

Трима мъже са били открити мъртви в Странджа

НПО-тата обвиняват българските гранични полицаи, че са "възпрепятствали опитите за спасяване на организациите, въпреки че им е бил показан видеозапис на едно от момчетата в снега".

Момчетата, по-късно идентифицирани като Ахмед Самра, 17 г., Ахмед Елавдан, 16 г., и 15-годишният Сейфала Елбелтаги, по-късно са намерени мъртви. Трърди се, че Самра е открит с "отпечатъци от кучешки лапи и ботуши около тялото“, което, както се посочва в доклада, "показва, че граничната полиция вече го е намерила, може би все още жив или мъртъв, но е решила да го остави там на студа“.

Активисти, които по-късно се връщат на мястото, казват, че са установили, че всички следи от отпечатъци са заличени.

Тялото на едно от момчетата е било частично изядено от животни.

"В доклада се описва системният тормоз над спасителните екипи на организациите, както и вандализмът над един от автомобилите им от страна на граничарите", пише британското издание.