Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи, призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

"Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интере"с, посочи той.

Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие. "Те не донесоха решение, а само блокираха работата на НС. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има и друг път на диалог, сътрудничество, но и на конкретни решения", посочи той.

Стойнев заяви, че като част от съвместното управление "БСП - Обединена левица" ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост и защита на гражданите. Той посочи, че според социалистите е време за връщане към правилата на парламентарната демокрация, на законите и към ясните принципи на управление.