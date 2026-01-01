„Аз не съм добре, не мога да стана, някаква реакция от гърдите направих и не знам кога ще съм в състояние да работя. Ще ти пиша веднага, щом имам яснота. Не знам какво ми е. Не мога да стана. Не мога да си държа главата изправена. Не ме питай как ходя до тоалетна. Някакъв кошмар е. Много съм слаба. Болката в гърдите отмина вече, но аз не мога да ям. Повръщам. И отслабвам”.

Разследват смъртта на жена след естетична процедура в Дупница

Лидия Димитрова, жена на 36 години. Близките ѝ я наричат Линда. Тя изпраща тези думи на своя приятелка. Три дни по-късно умира. Хората около нея са категорични в едно: смъртта е настъпила след процедура за уголемяване на бюста с хиалуронов филър.

За първи път в публичното пространство застава близък до Лидия човек – нейна приятелка, която пожела да остане анонимна.

„Причината, за да застана днес тук, е това, което би казала Линда с призив към всяко едно момиче, всяка една жена, която се чуди дали да се подложи на подобна процедура за уголемяване на бюста: „Недейте. Не си го причинявайте. Замислете се. Струва ли си да загубя живота си?”. Линда беше върл противник на филърите. И на мен изобщо не ми е минавало някога през ума, че тя самата ще иска да го направи. Това беше най-върлият противник на естетичните корекции. И в дадена точка на живота вече, може би точка на пречупване, тя реши да опита по някакъв начин да подобри нещо в себе си, което за нея беше... дори не мога да кажа комплекс”, казва една от най-близките приятелки на Линда. Именно тя е била до нея при първата консултация за уголемяване на бюста при д-р Борис Дашков.

Този разказ е първият и единствен пълен разказ за случилото се до момента. Поради липсата на каквато и да е информация от институциите и отказ от страна на доктора да коментира, разчитаме на този разказ, за да отговорим на многото поставени въпроси, след като случаят бе публично изнесен.

⇒ Хронология

· Тик-ток видеа

В профила на д-р Борис Дашков и днес могат да бъдат гледани много видеа за процедурите, които той предлага. Две обаче са изтрити. След смъртта на неговата пациентка Лидия, той трие видеата, в които обяснява колко естествен е резултатът от хиалурон в гърдите. NOVA разполага с тези видеа. Именно те са провокирали желанието у Лидия да се довери на този доктор за тази процедура.

Първа консултация /22.12.2025 г./

„По време на тази консултация думите на доктора бяха, че нейните гърди са по учебник, ще станат перфектно и няма от какво да се притеснява. Неговите обещания бяха, че процедурата е 100% безопасна. Че резултатът, който тя иска, ще се получи. Че ще стане много красиво. Няма какво да се обърка. Всичко ще стане както трябва. И на 7 януари 2026 г. тя отиде за пръв път да си сложи филър в гърдите”, разказва приятелката на покойната Линда.

· Първа процедура /07.01.2026 г./

„Аз тогава не бях с нея. Това, което знам, е, че са отишли и с канюла е бил поставен филър, като преди това е сложена местна упойка и е инжектирана в зоната на гърдите. След първата процедура тя нямаше проблем. Тя не се чувстваше зле. Да, първите два дни имаше дискомфорт, но нито е вдигала температура, нито е имала такава болка, нито е повръщала. Не е имала нито един от тези симптоми, които имаше след втората. След като тя се прибира вкъщи, забелязва, че има асиметрия на гърдите – едната беше по-голяма от другата – и че имаше бучки. Тя се свърза с него тогава и той каза да дойде пак, че ще оправи тази асиметрия, ще добави допълнително, ще бъдат по-големи и че тази интервенция ще бъде напълно безплатна. Тя се случи на 3 март”.

По думите на събеседничката ни самият лекар е споделил още при първата процедура, че повторна такава е възможна най-рано след три месеца. Въпреки това, по-малко от два месеца по-късно, по негова препоръка тя отива на втора такава.

· Ревизия на резултата – втора процедура /03.03.2026 г./

„На 3 март, след второто поставяне на филъра в гърдите, след като тя се прибира вкъщи, започва една остра болка. Един дискомфорт, за който към тази дата тя си мислеше, че е нормален и че за ден-два, както беше първия път, ще отмине. Обаче на 4 март тя се влошава. Не може да се изправи, не може да пие чаша вода сама, не може да се завърти, не може да диша, не може да се мърда. И болката е неописуема”, разказва момичето и ни пуска гласовото съобщение, което самата Линда е изпратила до друга нейна приятелка и което е поместено в началото на тази статия.

От това съобщение става ясно, че самата Линда предполага, че инфекцията е тръгнала от гърдите. През дните, в които тя все още не е отишла в болница, кореспонденцията с лекаря – д-р Борис Дашков, показва каква е била неговата реакция към случая.

„Това, което той е направил, когато е разбрал, че тя не е добре, е било да ѝ предпише купчина лекарства. Нито е питал за температура – при положение, че той знае, че ако има такава, това е първият признак за инфекция. Нито е посъветвал да отиде на преглед. Дори ако не става да отиде при него, да отиде в първата най-близка болница. Той това не е посъветвал. След като е разбрал, че тя е влязла в болница, думите са му били: „Ами, аз това щях да предложа“. Пет дни по-късно ли се сети той да го предложи това?! Не се сети да го предложи на първия, на втория, дори на третия ден. Не е поискал да я прегледа или поне да я посъветва да отиде на друго място. На 6 март беше последният път, когато се чух с нея. Тогава тя не можеше да говори. Тя едвам произнасяше думите. Не можеше и... Когато ми се обади, ми каза, че вече е пила много лекарства и е сънлива”, спомня си приятелката на Линда.

Като доказателство за извършената процедура близките на Линда показват картон, на който се вижда запазеният час, печатът на лечебното заведение и имената на пациента и лекаря. Всичко това е предадено на разследващите.

· Прием в болницата /07.03.2026 г./

„Разбрах от нейни други близки, че тя е в болницата, че е в критично състояние. Информацията беше много оскъдна, затова два дни по-късно се събрахме всички нейни близки с желанието да отидем и да разберем какво наистина се случва”.

· Денят на смъртта /09.03.2026 г./

„От болницата се обадиха, за да ни съобщят новината, че тя е починала. Имало е сепсис. Отказали органи. Единственият орган, който е работил до последно, е бил сърцето. Тя е била поставена под изкуствена кома”, казва нейната приятелка.

Дни по-късно случаят става медийно известен. Аутопсията е направена, но заключението от нея към деня на публикуване на тази статия продължава да се чака.

⇒ Заровената истина и въпросите, които останаха без отговор

Към датата на написване на тази статия в сайта на д-р Дашков процедурата за оформяне на гърди с филър все още съществува – с ценоразпис и оставен телефон.

Звъня като клиент. Докторът не отрича да прави процедурата, но казва, че очаква доставка на филъри. Вписва ме в листата на чакащите. След това обаждане му звъним с официална покана за интервю. Как мина разговорът с него – може да видите във видеото.

⇒ Наказуема ли е тази процедура?

Отправихме тези въпроси към Здравното министерство, за да разберем дали самата реклама на тази процедура и фактът, че д-р Борис Дашков я е извършвал, сами по себе си са достатъчни причини за наказание.

Публикуваме отговора на Здравното министерство:

Според адв. Мария Шаркова дори самата реклама на тази процедура е извършване на нарушение. И още нещо:

„В конкретния случай, за който говорим, имаме и друго нарушение, а именно, че тази дейност се извършва от хирург. Той няма специалност по пластична и възстановителна хирургия. Тази дейност по уголемяване на гърдите се извършва от специалисти по пластична и възстановителна хирургия в медицински центрове с легла, а не в кабинет с неясен статут. А той продължава да рекламира дейността си. Впрочем, и рекламата на медицинската дейност е забранена в Закона за здравето и би трябвало да се санкционира. Контролът е занижен наистина и буквално реклами на подобни дейности са изключително разпространени. Те се разпространяват под широко затворените очи на властите”, казва още адв. Шаркова.

Линда си отиде пред затворените очи на властите. Търси се истината. А близките казват друго: Търси се държавата.