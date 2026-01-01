Министерският съвет назначи Димитър Петров Иванов за генерален консул на Република България в Ниш, Република Сърбия, с консулски окръг, обхващащ седем окръга в югоизточната част на страната.

Г-н Иванов е опитен дипломат с дългогодишен професионален път в МВнР, включително като генерален консул в Битоля и като директор на дирекция „Сигурност“. По образование е инженер, магистър по радиоелектроника, владее английски и руски език.

Генералното консулство в Ниш осигурява консулско обслужване на българските граждани, поддържа контакти с местните власти и подпомага българското национално малцинство, като същевременно развива двустранните отношения между България и Сърбия.