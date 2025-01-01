Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви пред журналисти, че усилията ѝ като народен представител и като председател на парламента винаги са били насочени към намиране на „пресечната точка“, при която Народното събрание да изпълнява функциите си, а правителството да работи ефективно.

„Аз съм представител на една от партиите, които решиха да участват в управлението. Въпросите, които възникват, се решават от органите на БСП, от коалиционния съвет и накрая от съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, посочи Киселова. На въпрос дали 51-вото Народно събрание ще има пълен мандат, тя отбеляза: „Това не зависи от един народен представител, а от всички останали 239.“

Председателят на Народното събрание награди победителите в Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 години. Шампионатът се проведе от 21 до 26 октомври в Двореца на културата в Перник и в него участваха повече от 200 младежи.

По-рано председателят на парламента Наталия Киселова премери сили на шахматната дъска с председателя на БФШ 2022 Васил Антонов. Харесвам шахмата и винаги трябва да си спомняме, че шахматът е играта, която в политиката дава възможност да се мисли с няколко хода напред, коментира тя

Председателят на Народното събрание получи от организаторите подарък – картината „Шахматен свят“ и книга за най-древната игра.