Европейската комисия е одобрила 70 проекта в ЕС за над 600 милиона евро, насочени към развитието на алтернативни горива и намаляване на замърсяването от автомобилите. Данните показват, че България участва в два от тези проекти и ще получи средства за осигуряване на електрозарядни станции за леки и тежкотоварни автомобили.

По единия от проектите България и Румъния общо ще получат 7,86 млн. евро за 88 зарядни станции за камиони с мощност от поне 150 КВтч и 87 станции с мощност по 350 КВтч, разположени на 25 места.

По втория проект за 7,38 млн. евро нашата страна ще получи средства заедно с Хърватия и Полша за изграждане на общо над 200 зарядни станции. Предвижда се у нас да бъдат създадени 23 зарядни станции по продължение на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

ЕС работи за завършване на основната част от TEN-T с най-важните връзки между големите градове до 2030 г., а разширената основна мрежа - през 2040 година. Очаква се всички региони на ЕС да имат връзка с основната мрежа до 2050 г.