България е на десето място сред държавите с най-натоварени пътища в света, показва международно проучване на глобалната платформа за сравнение на цени на автомобили под наем DiscoverCars.com. Класацията е изготвена на база анкета сред клиенти на компанията, използвали услугите ѝ в различни държави.

От платформата посочват, че в проучването са участвали 12 015 шофьори, които са оценили натовареността на пътната обстановка по скала от 0 до 10, където 0 означава напълно спокойно, а 10 – силно натоварено движение, като резултатите са използвани за подреждането на първите 20 държави в класацията.

Според данните България се нарежда на десето място с резултат от 6,36 точки, което според анализа може да означава, че при пътуване към София или други големи градове е препоръчително предварително планиране, за да се избегнат пиковите часове и възможните задръствания.

В челната десетка попада и Турция, класирана на пето място и с по-висока оценка от България.

На първите позиции се нареждат Албания със 7,14 точки, Черна гора със 7,12 точки и Мароко с резултат 6,91, следвани от Германия с 6,74, Турция с 6,71, Полша с 6,67, Мавриций с 6,63, Канада с 6,56, Франция с 6,45 и България с 6,36 точки.