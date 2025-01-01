Заплатите за младите лекари вече са гарантирани и няма да се разпределят чрез клинични пътеки, а като целеви средства. Това съобщи проф. Костадин Ангелов по време на церемонията „Лекарите, на които вярваме“.

Следващата година 230 милиона евро ще бъдат разпределени за заплати на работещите във всички държавни и общински болници.

Проф. Ангелов заяви, че здравеопазването не се изчерпва само с реформи и инфраструктура, а стои върху труда на хората, които ежедневно влагат част от себе си и поддържат системата жива.

Той подчерта, че въвеждането на ваксината срещу варицела е значим резултат от продължителни усилия и е пример за поставения фокус върху профилактиката и скрининга.

По думите му здравеопазването, заедно с образованието, остава осъзнат национален приоритет, като средствата за сектора тази година са увеличени с близо 13%.

Ангелов увери, че Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяко предложение на лекарите, което води до по-добро лечение и по-добра грижа за пациентите.