Процентът на недоносените бебета остава висок, въпреки спадането на раждаемостта. В град Добрич за момента до този месец на годината около 9-10% са само недоносените бебета. Това каза пред медиите новият началник на отделението по неонатология д-р Мирена Николова, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Михаела Димитрова.

По нейните думи най-малкото бебе за тази година е било около 800 грама, а предишни години е имало бебе, тежащо 680 грама. В добричката болница има възможност да бъдат обслужвани деца до или над 1100 грама.

„Причините за недоносването при децата са от най-различно естество. След раждане имаме голяма активност по отношение на стабилизация, доотглеждане и изписване на такива деца в добро здраве. Полагаме много грижи, защото те преминават през различни етапи и перипетии, докато пораснат достатъчно големи, за да попаднат в ръцете на своите родители”, обясни д-р Николова.

Работата в отделението по неонатология тя определи като огромно предизвикателство за полагане на всички методи, усилия и знания, за да бъдат изписани децата здрави при техните родители. „Това ни кара всеки ден да обновяваме знанията си, уменията си, да посещаваме курсове, лекционни мероприятия, за да бъдем максимално полезни на нашите деца и винаги да сме в крачка с новостите, които се развиват в световен мащаб”, каза още д-р Николова

По нейни думи отделението има нужда от нови апарати за дихателно подпомагане на децата. „Нашите започват морално да остаряват, а новите техники са с много по-добри параметри, щадящи дихателната система на малките деца, така че да бъдат изписани здрави и без последващи респираторни заболявания”, посочи специалистът и допълни, че след изписването на тези деца се провеждат профилактични и контролни прегледи, за да може да бъде проследено тяхното развитие.

Д-р Мирена Николова е завършила медицина през 2010 година. Тя е работила в сферата на неонатологията в Добрич и във Варна. През 2021 година започва специализация по педиатрия. В началото на месец ноември подава документи за завеждащ отделение по неонатология в МБАЛ-Добрич. „Това е предизвикателство за мен, в което смятам да се потопя с пълна сила и да успея да се справя с всички други моменти, които предстоят”, каза тя.