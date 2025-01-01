Днес, 17 ноември, е Световен ден на недоносените деца.

В България всяка година се раждат повече от 6000 недоносени деца.

В световен мащаб, недоносеността и свързаните с нея усложнения, са водещата причина за смъртност при деца под 5-годишна възраст. За някои от оцелелите недоносени бебета, преждевременното раждане носи различни дълготрайни здравни последствия и увреждания, проблеми със зрението и слуха, обучителни затруднения.



17 ноември е ден, в който вниманието да бъде насочено към тези малки герои, голяма част от които въпреки всички трудности, с които се сблъскват все пак оцеляват и израстват като здрави деца.