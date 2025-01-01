/ БГНЕС

Група маскирани бандити обра магазина на Louis Vuitton на престижната централна улица "Виа Кондоти" в Рим, в близост до Испанските стълби, съобщи агенция АНСА.

Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока.

 

 

На място работят криминалисти и разследващи екипи.

 

Атанаси Петров/БТА
Свят