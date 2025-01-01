Актьорите Мартин Димитров и Маргарита Лъчезарова са баща и дъщеря в сериала, където са им поверени две от ключовите роли. Тази сутрин в предаването “На кафе” те разказаха любопитни подробности от снимачната площадка.

“Една от основните теми във втория сезон е сблъсъкът на доброто и злото във всеки един от нас. Това касае много от персонажите във втория сезон, както и героинята ми. Личен избор е коя от тези две сили ще надделее в душата на отделния човек. Кой ще се извиси и кой ще се превърне в чудовище” – разказва Маргарита Лъчезарова и допълва, че нейната Михаела буквално израства пред очите на зрителите. В новите епизоди момичето тъкмо навършва 18 години, а около нея се задават още по-драматични събития.

В началото на сезона ще разберем дали Ина Арнаудова оживява с прободна рана в изолатора и какво ще прави Михаела след ареста на инспектор Пелев (Асен Блатечки). Михаела е изоставена сама, на тайно място, защото има опасност за живота й. Но само инспекторът знае къде е нейното скривалище. В тази ситуация тя взима изключително опасно решение, което предизвиква ужасен обрат.

“И вторият сезон на “Клетката” е също толкова динамичен като първия. Зрителите да очакват големи изненади, ще бъде много интересно” – споделя актьорът Мартин Димитров. В миналия сезон неговият персонаж Тодор Арнаудов се превърна от обикновен човек, поизгубил себе си, в истински герой, за да спаси своето семейство.

“В новите епизоди ще видим Тото по-смел. Той иска да започне живота си на чисто и да сбъдне своите мечти. Но вторият шанс не идва даром и той трябва да се пребори за него. Ще има проверка дали наистина е надраснал страховете

и слабостите си. Предстои да видим дали има силата, за да премине през още по-големи изпитания” – обяснява Мартин Димитров и издава, че във втория сезон героят му изненадващо попада в света на богаташите. Тото се забърква в среди, които са далеч от него. Заплашват го много опасности и ще се наложи да играе двойна игра, на ръба между живота и смъртта.

“Покрай снимките в милионерския клуб ще видим и завидни фехтовачески умения при Тото. Бяха ми от полза часовете по фехтовка, които ни преподаваха в Академията. Но се оказа, че сценичната и спортната фехтовка нямат нищо общо. Сценичната просто изглежда добре, но коренно се различава от реалния спорт, затова имаше трудности за мен в тези сцени. Наложи се да взема допълнителни уроци” – разкрива Мартин Димитров и добавя, че има опит с криминалните сюжети покрай сериала “Братя”, където влезе в ролята на опасен престъпник. Но в “Клетката” неговият герой е от другата страна като нормален човек, забъркан в престъпни схеми и това му е още по-интересно.

“В самото начало се притеснявах да си партнирам с Мартин, който е изключително талантлив актьор. За мен беше голямо предизвикателство да застана достойно до него и до другите колеги. Сработихме се доста добре, но Мартин продължава постоянно да ме разсмива, когато предстоят най-драматичните сцени. В неговата компания ми е трудно да остана сериозна” – шегува се актрисата Маргарита Лъчезарова и признава, че много се вълнуват и нямат търпение да гледат премиерата тази вечер.

Зрителите ще проследят развитието на втория сезон на “Клетката” от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA.