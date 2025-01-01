Френското списание "Курие де Балкан" определи 13 личности като герои за 2025 година. За България личност на годината е Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа.

Попов е определен като "борец срещу войната по пътищата“. Сияна загина на 31 март 2025 година в катастрофа край Телиш. Смъртта ѝ предизвика протести в цяла България заради окаяното състояние на пътищата. Шофьорът на камиона, участвал в инцидента, е в ареста с постоянна мярка "задържане под стража“, специализираното списание припомня, че той е бил наказан и за шофиране под въздействието на алкохол.

"Окаяното състояние на пътищата само подхранва гнева. Участъкът от пътя, където беше убита Сиана, е често място на инциденти, особено с тежкотоварни автомобили, и никога не са правени никакви подобрения. Едва след протестите правителството побърза да започне частични пътни ремонти. България има най-високия процент на смъртност по пътищата в Европа - 74 смъртни случая на милион жители. Тя има и един от най-високите бройки смъртни случаи по пътищата в Европа в абсолютни стойности: 478 души са загинали през 2024 г., до степен, че българските медии наричат ​​това „война по пътищата“, се казва още в публикацията.

След смъртта на дъщеря си, Николай Попов става активист срещу тази „пътна война“.

Той не се колебае да осъди корупцията и некомпетентността на избраните длъжностни лица по отношение на безопасността на движението по пътищата. През август той реагира на страницата си във Facebook срещу новото законодателство, което се стреми да прехвърли цялата отговорност за инцидентите върху шофьорите.

„Не съм виждал никакви мерки, насочени към публичната администрация или нейните представители. Няма предложения относно лошо построените пътища и некачествената изработка. Този вид престъпление е напълно пренебрегнато и ми се струва, че това е напълно умишлено“, заяви Николай Попов.

Също така, бащата на Сияна реши да основе фондация на името на дъщеря си и започна да прави дарения и спасителни акции за други деца в беда. През август той дари обезщетението от застрахователната компания за убитата му дъщеря на реанимацията на УМБАЛ Бургас.

Останалите личности, които списание "Курие де Балкан" издига са: за Албания – Диела, виртуалният министър; за Босна и Херцеговина – борците за правата на човека Дамир Имамович и Матей Вребац; за Хърватия – fAKTIV, неформален феминистки колектив; за Гърция – Мария Каристиану, майка, която иска справедливост за жертвите на железопътната катастрофа в Темпе; за Косово – Рамадан Нишори, първият мъж, който призна публично за сексуалния тормоз от страна на сръбските сили по време на войната; за Северна Македония – гражданската инициатива „Подкрепи Кочани“, която се бори за справедливост за жертвите от пожара в дискотеката "Пулс" от 16-ти март 2025 г.; за Молдова – Стела Ботез, един от най-известните посланици на кобзата (струнен инструмент с щипки, свирен с перо, който е вписан в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО); за Черна гора – Родители на жертвите на клането в Цетине; за Румъния – архитектът Шербан Стурдза, непоколебим защитник на архитектурното наследство на страната; за Сърбия – Ненад Лайбеншпергер, защитникът на бившата сграда на Генералния щаб в Белград, която режимът на Александър Вучич искаше да я подари на зетя на Тръмп и там да се построят бизнес-сгради и хотели; за Словения – Ренате и Само Ругели, любители на книгите; за Турция – Пикачу, героят на протестите, най-известният покемон, който бяга от полицията. Жълтият покемон се превърна в символ на борбата срещу правителството.