Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано малко преди обяд днес край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λευκάδα #capitalgr https://t.co/4uz5FbWgLa pic.twitter.com/4akyRc4uGp— capital.gr (@capitalgr) November 17, 2025
По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време. Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км.
🔴 #Σεισμός ανοιχτά της Λευκάδας – Αισθητός στη Δυτική #Ελλάδαhttps://t.co/k1UHsxcczM— Peloponnisos News (@pelopnews) November 17, 2025
Не се съобщава за щети и пострадали хора.