Окръжната прокуратура в Хасково задържа и предяви обвинение на турски гражданин за контрабанда на оръжия и боеприпаси и за незаконно влизане у нас през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от около 23:00 часа на 15 ноември. Тогава на пункта от Турция в България пристигнал автобус с румънска регистрация. При извършена съвместна проверка на превозното средство от служители на „Гранична полиция" и на Агенция „Митници“ в дрехите на един от пътниците – с инициали Ф.Б., на 25 г., турски гражданин, са били открити два пистолета и пет пълнителя с общо 83 патрона за огнестрелно оръжие.

Установено е, че той е влязъл в България без документи за самоличност. Нарушителят е преминал границата, укрит от водача на автобуса с инициали Х.С. в специален тайник в предната част на превозното средство.

Второто образувано досъдебно производство е срещу шофьора Х.С. за това, че без разрешение на надлежните органи на властта незаконно е превел през границата на страната Ф.Б. Установено е, че за нелегалното превеждане предполагаемият извършител е получил сумата от 20 000 евро.

И по двете досъдебни производства се извършват действия по разследването.

Двамата мъже са задържани за срок от 72 часа, предстои налагане на мерки за неотклонение в съда.

Предишният случай за незаконен трафик на оръжия и боеприпаси през „Капитан Андреево" бе на 28 май 2023 година. Тогава в дрехите на 53-годишен турски гражданин и в управлявания от него камион бяха открити два бойни пистолета с два пълнителя.