На влизане в съда 53-годишният шофьор на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала „Тракия” в сряда, заяви, че много съжалява за станалото и че се е опитвал да овладее машината.

Водачът на товарния автомобил от катастрофата на „Тракия“ е невредим, задържан е за 72 часа

„Моите най-искрени съболезнования на хората. Направих всичко възможно да удържа камиона”, каза той. По думите му до инцидента се е стигнало вследствие на спукване на гумата, предава NOVA.

Водачът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две или повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража.

Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание от 5 до 20 години затвор.

Днес стана ясно, че шофьорът е имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. За четири от констатираните нарушения на мъжа са съставени актове, а за останалите 16 - фишове, които са били платени.