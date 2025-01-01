31-годишният Цало Цалов от Варна се нуждае спешно от животоспасяваща операция в чужбина. Младият мъж страда от рядък и агресивен рак – тумор на зародишните клетки на тестиса в четвърти стадий. След няколко месеца на тежки терапии Цало се подобрява, но лечението му трябва да продължи, а средствата за това вече не достигат.

Малко след сватбата със съпругата му Христиана, животът на семейството се преобръща напълно.

„Те са толкова млади и обичащи се деца, които искат да имат бъдеще“, споделя Свилена Миткова, майка на Христиана.

Заболяването се разпространява бързо и засяга белите дробове, черния дроб, костите и малкия таз. След проведени четири химиотерапии и операция за премахване на първичния тумор, състоянието на Цало се стабилизира, но в организма му все още има метастази. Лекарите препоръчват нов курс от терапии и операция в специализирана клиника в Турция.

Цената на лечението е приблизително 100 хиляди евро – непосилна сума за младото семейство. Част от средствата вече са събрани благодарение на дарители, но помощта трябва да продължи.

„Намираме се на финалната права. Моля всички, които вече ни подкрепиха, и всички добри хора – помогнете с каквото можете. Без вашата помощ няма как да постигнем мечтаната ремисия“, казва със сълзи съпругата му Христиана.

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи по следните начини:



Дарителска сметка – DSK BANK

IBAN: BG19STSA93000031786163



BIC: STSABGSF



Получател: Цало Лилов Цалов



Основание: Дарение за лечение на Цало Цалов



Revolut: 0884 950675 – Христиана Цалова

♦ Повече информация: www.zatsalo.com

♦ Facebook страница: Да спасим Цало

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев.