158 пълни отличници от Випуск 2026 бяха наградени с „Национална диплома“ на официална церемония на Министерството на образованието и науката.

Петима от отличените са постигнали отличен успех (6,00) по всички учебни предмети в дипломата за средно образование, както и на трите матури, които са положили. Те получиха наградата си от министър-председателя Румен Радев.

Премиерът поздрави всички отличени зрелостници, като подчерта, че успехът им е плод не само на талант и способности, но и на много труд, постоянство, характер и всеотдайност. „Това не е само Ваш личен успех, не е само удовлетворение за Вашите родители и гордост за Вашите учители. Този Ваш успех е огромен успех за България“, каза той. По думите му днес водещи са тези държави, в които има ум, образование, талант. „България вече не само следва технологиите, а създава технологии, като именно младите, интелигентни и образовани хора са най-важната част от потенциала на страната“, каза министър-председателят. Като примери той даде Института INSAIT, както и българската космическа компания „ЕндуроСат“, която развива технологии и произвежда спътници в страната.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поздрави отличниците, техните семейства и учители, като подчерта, че зад личния успех на всеки ученик стоят усилията на много хора – родители, учители, ментори.

Той насърчи зрелостниците да видят възможностите, които предлагат българските висши училища. „Ако изберете български университет, Вие не избирате само България. Отдавна големите български висши училища са част от европейското образователно пространство“, каза министър Вълчев. По думите му студентите имат възможност да учат в партньорски европейски университети, да участват в изследователски проекти и да общуват с водещи учени от Европа и света.

„Дори да изберете да продължите навън, помнете, че България има нужда от всеки един от Вас“, обърна се министър Вълчев към зрелостниците. Той открои и увеличаването на броя на носителите на „Национална диплома“. „Миналата година бяха 145, а тази – 158. Това означава, че в България има все повече мотивирани млади хора“, каза той. „Ако успеем да превърнем Вашия път в пример за всички останали, образованието ще изведе страната ни на по-висока орбита“, допълни министърът.

Водещ на церемонията беше Бойко Василев, който води предаването „Панорама“ по БНТ. В началото на своето изказване към него се обърна председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Димитър Здравков. „Това е истинската панорама на България“, каза той, визирайки събралите се в залата отличници. Председателят на Комисията по образованието и науката определи отличените младежи като национален капитал на България. Димитър Здравков призова зрелостниците да останат свързани с родината си, независимо къде ще продължат образованието и професионалния си път. Той подчерта, че техните постижения са пример и за първокласниците, които тепърва прекрачват училищния праг.

От името на отличените говори Андрей Дичев от 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ в София, лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование. „Ако има нещо, което бих пожелал на всички нас, то е да запазим именно това отношение към знанието – не като средство да бъдем по-добри от някого, а като възможност да бъдем по-полезни, по-свободни и по-способни да променяме света около себе си“, каза той. „Днес образователната система е признала нашия труд и нашите лични постижения. Утре вече зависи от нас какво ще направим с това признание“, обърна се Андрей Дичев към своите връстници.

Отличниците от Випуск 2026 са от различни училища в 22 области на страната. Почетното отличие „Национална диплома“ се присъжда на зрелостници с отличен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, и на държавните зрелостни изпити, както и с изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

В церемонията участваха и заместник-министрите на образованието и науката д-р Таня Панчева и проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

Всички наградени получиха и електронни четци за книга.