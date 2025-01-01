Модерно земеделие, по-добро напояване и по-ясни правила за сектора – това очерта земеделският министър Георги Тахов като водещи приоритети на Министерството на земеделието и храните. Той откри XIII Национален агро семинар на зърнопроизводителите в курорта Албена, който тази година преминава под мотото „Земеделие в рестарт“.

600 млн. лв. за фермерите до края на годината

Министър Тахов съобщи, че по първия транш на Основното подпомагане на доходите за устойчивост предстои изплащане на близо 600 млн. лв. от общ бюджет 775 млн. лв.

Той уточни още, че Министерският съвет е решил новата тарифа на БАБХ да не влиза в сила, което отваря време за преговори с бизнеса и плавен преход към еврото.

15 000 заявления за акцизната отстъпка

По схемата за отстъпка от акциза върху газьола са подадени почти 15 000 заявления. Определената отстъпка е 0,42 лв./литър, а 92 млн. лв. трябва да бъдат преведени към ДФ „Земеделие“ и изплатени на стопаните до 20 декември 2025 г.

Тахов: Средствата за земеделците ще бъдат разплащани възможно най-бързо

Инвестиции в напояването

Държавата увеличава капитала на „Напоителни системи“ с над 26 млн. лв., като сред ключовите обекти за възстановяване е Помпена станция „Пясъчник“. Целта е по-добро управление на водния ресурс в условия на чести климатични рискове.

Планира се и разширяване на поливните площи от сегашните 300 хил. дка до 2,5 млн. дка до 2028 г.. Тахов припомни, че 24 проекта по ПРСР вече се изпълняват, а през 2026 г. ще стартират нови 35 проекта, обслужващи още 400 хил. декара.

Промени в правилата за земите и нови мерки за устойчивост

Министерството работи с Националната асоциация на зърнопроизводителите върху:

Оптимизиране на процедурите за аренда и търгове за държавните земи

Възможности за директно отдаване на земи, в които има напоителна инфраструктура

Нова интервенция за насърчаване на консервационните обработки – бюджет 65 млн. евро, старт от кампания 2026

Два нови механизма за справяне с климатичните рискове

Въвеждат се:

подпомагане на застрахователните премии

Взаимоспомагателен фонд за компенсации при загуби над 20%

Целта е по-голяма стабилност и предвидимост за фермерите.

България против намаляване на бюджета по ОСП

Относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г. министър Тахов заяви, че България не подкрепя предложението на ЕК ОСП да бъде включена в Единен национален план или да се намали бюджетът ѝ.

„ОСП трябва да остане самостоятелна политика с ясни приоритети и отделен бюджет“, подчерта той.

Планове за 2026 г.

За следващата година МЗХ планира: