Продаването на 11 коня от конния ескадрон се налага, защото те са минали своята годност като служебни коне, възрастта им е голяма, вече не могат да осъществяват пълноценно своите служебни задължения, а има и вероятност от контузии, каза на брифинг комисар Стоян Ценов, ръководител на отдел „Специализирани полицейски сили" в Столичната дирекция на вътрешните работи.

Той обясни, че конната полиция в София, която е единствената в страната, разполага с 32 коня. На търг с явно наддаване, който ще се проведе на 1 декември, ще бъдат продадени 11 от тях. Всеки кон е изкаран от хранителната верига, има чип и паспорт, могат да бъдат проследявани, обясни комисар Ценов.

През август конният ескадрон е имал 46 мероприятия, добави той. Също така през 2023 г. конната полиция е била изпратена на българо-турската граница, когато имаше наплив от незаконно преминаващи мигранти през границата и са оказали съдействие на „Гранична полиция".

Тази година конният ескадрон прави 70 години. Конните полицаи извършват всяка дейност, която извършва обикновеният полицай, съвместно с грижата за коня и неговия тренировъчен процес. Конна полиция е съществена част от силите за охрана на обществения ред, участват на спортни мероприятия, културни, като могат да присъстват и в труднопроходими терени, обясни комисар Стоян Ценов.

Той отбеляза, че не е необходимо закупуване на нови коне, защото няма кой да се грижи за тях, няма достатъчно желаещи да бъдат конни полицаи. Ценов обясни как дори след продажбата на 11 от животните, ще останат седем резервни коня, като ще е необходимо някои служители да се грижат за по два. Също така разказа как служителите се грижат за конете ежедневно, както и когато някой от тях се разболее.

Ние сме отворени за нова нормативна база, която да регламентира какво се случва с тези животни, след като влязат в пенсионна възраст, коментира комисар Стоян Ценов и допълни, че подкрепя идеята за тяхна издръжка или да бъдат осиновени, но добави, че в момента няма такава регламентирана процедура. След търга МВР няма отговорност да проследи какво се случва с конете.