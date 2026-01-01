Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване - за това призова на брифинг служебният заместник министър на външните работи Марин Райков.

Той говори пред журналисти малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни.

По думите на Райков за Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Ливан и Иран е определен индекс на риск на ниво пет. Това е предупреждение за възможност в непосредствено бъдеще да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път.

„Ние в сме в постоянен контакт с нашите партньори и съюзници, правим постоянно анализ на ситуацията на терена. Със съжаление трябва да кажем, че тази ситуация в момента се усложнява. Реално погледнато условията за сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите съграждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушноти пространство и докато все още летищата функционират. Всеки наличен граждани търговски полет е възможност, която е нежелетелно да бъде пропусната", категоричен бе Райков.

По дуите му при ситуация на затворено въздушно пространство българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение.

Райков призова да не се пътува до дестинации с прекачване на летища в региона: "Отварям само скоба да кажа, че само в Емиратите те са 2000. Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение, което изпращаме днес, е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този високорисков регион."